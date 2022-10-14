Итоги дня: скорое завершение мобилизации, открытие новых дорог в Татарстане, «Авито» купят за 151 млрд рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 14 октября:
- Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. Он уточнил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся: «Минобороны вначале предполагало меньшую цифру. Второе: ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны (о дальнейшем проведении мобилизации, — прим. ред.) не получал. И в обозримом будущем не вижу никакой необходимости».
- Также Путин прокомментировал нарушения в рамках частичной мобилизации: «Что касается бестолковщины — связана она со старыми формами учета. Только после мероприятий выяснилось, какого они качества. База обновляется и будет максимально достоверной. Эта работа уже заканчивается. Сейчас 222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены».
- Также Путин объяснил, в связи с чем объявлена мобилизация: «Линия соприкосновения [с Украиной составляет] 1 100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация». Сейчас, по его данным, 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
- Власти Санкт-Петербурга подтвердили работу сотрудников военкоматов в подъездах домов. Там сообщили: «В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лицам, лично получившим повестки, не явившимся в военный комиссариат и не предоставившим о себе учетные данные, повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель — оповещение граждан о необходимости явки».
- Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро: «Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно».
- Повальные полицейские «облавы» на призывников незаконны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, недопустимо «всех без разбора хватать на улице», а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.
- В Татарстане двое мужчин с заболеваниями не будут призваны в рамках частичной мобилизации, сообщил депутат Госдумы от республики Максим Топилин. Он ходатайствовал о назначении и военно-врачебной комиссии, которая уже проведена: «По заключению состояние здоровья мужчин определено как категории «Г» и «Д», то есть сейчас они не будут мобилизованы».
- Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется, заявили в Минобороны России: «Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств».
- В программу подготовки мобилизованных в «Казань Экспо» и на танковом полигоне включили дополнительные занятия по самбо. Занятия будут проходить до декабря. В течение двух месяцев тренеры Республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» будут преподавать личному составу основы курса. Самбо — основной прикладной вид единоборств, наиболее эффективный для нейтрализации противника при самообороне.
- Отцам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, положена отсрочка от мобилизации, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова со ссылкой на соответствующее указание Генштаба ВС РФ: «Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом».
- Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру: «Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: «Дураки какие-то просто». Мы не должны вести себя таким же образом».
- Акции крупнейшего в России сервиса объявлений Avito купит холдинг «Кисмет капитал груп». Сейчас сервис принадлежит нидерландской инвесткомпании Prosus, которая входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers. Сумма сделки — 151 млрд рублей, ее закрытие ожидается в октябре 2022 года.
- Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин дали старт автомобильному движению на трех автомобильных дорогах, среди которых подъездная трасса к Международному аэропорту «Казань» и обновленная Осиновская трасса, соединяющая ЖК «Салават купере» и «Радужный» с «большой землей». На трассе к аэропорту протяженностью 6,4 км увеличили количество полос движения с двух до четырех, а также в четырехполосном исполнении реконструирована трасса к «Салават купере». В торжественной церемонии приняли участие глава Росавтодора Роман Новиков и замглавы Минтранса РФ Алексей Иванов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- МКУ «Управление капитального строительства администрации города Феодосии Республики Крым» подало иск к казанской компании «АСК «ТатСтройПроект», требуя в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу скорректировать проектно-сметную документацию в рамках контракта на реконструкцию детского сада. Власти города также потребовали от проектировщиков из Татарстана предоставить положительное заключение госэкспертизы в отношении откорректированной ПСД и указали на взыскание с ответчика цены контракта в размере 5,1 млн рублей в случае неисполнения судебного акта. Суд отказал в иске, сославшись на то, что волеизъявление истца направлено на получение денежных средств, а не на исправление выполненных работ, что, ввиду фактического отсутствия ответчика при действующем юридическом лице, невозможно.
- В Татарстане в начале октября снизились цены на сахар-песок, гречку и яблоки. Также подешевели свежие огурцы, печенье и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего с 3 по 10 октября в республике снизилась средняя цена на гречку, следует из данных Татарстанстата. Она подешевела на 3,77%, до 88,94 рубля за килограмм.
- Генпрокуратура России направила в Верховный суд Татарстана уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года устроившего стрельбу в казанской гимназии №175. Следствие считает, что Галявиев проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн»* и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы подростками с оружием и взрывными устройствами. Желая повторить увиденное, принял решение убить несколько учеников и учителей школы.
- Массовым освобождением из-под стражи завершился резонансный процесс по делу о крупной новогодней драке в Зеленодольске. 17 из 19 подсудимых получили по приговору реальные сроки, однако за решеткой остался лишь один. Остальные свое отсидели за время ареста. До вынесения итогового решения 16 обвиняемых находились под стражей. Как удалось выяснить «Реальному времени», теперь за решеткой остается только Алмаз Забиров — судом установлено, что новое преступление он совершил во время условного 3-летнего срока за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно приговору, условное наказание суд заменил реальным, и по совокупности двух дел Забиров получил 3,5 года колонии общего режима. По версии обвинения, в драке он участвовал на стороне группировки «Карламарксовские».
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Он объяснил это обострением ситуации. Глава МИД республики Владимир Макей также заявил о введении контртеррористической операции.
- Правительство России выделило отечественным автоперевозчикам, у которых конфисковали машины и грузы на Украине, 1,64 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной. Стоимость полотна оценивается в £73 млн ($82 млн по текущему курсу). Картина была под защитным стеклом.
- Директор казанской еврейской школы №12 «Мишпахтейну» Розалия Козловская прокомментировала «Реальному времени» сообщения телеграм-каналов о том, что рядом с учебным заведением заметили мужчину с предметом, похожим на автомат: «Это наш родитель, он проводил ребенка до школы. У него был в руках предмет, похожий на автомат. Быстро отреагировали, но оказалось, что это игрушечный». По словам директора, мужчину задержала Росгвардия. В МВД сообщили о проверке. Ими установлено, что 44-летний казанец отвел в школу своего 9-летнего сына, который взял с собой пластмассовый игрушечный автомат. Отец пояснил сыну, что в школу нельзя ходить с игрушками. Забрав его, мужчина пешком направился домой.
- На сегодняшний день в Татарстане отслеживается тенденция к снижению коечного фонда для пациентов с коронавирусом, рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков: «Вот у нас есть определенное количество коек в инфекционной больнице, которые ориентированы только под COVID, мы же не можем их взять и закрыть. А кого лечить на их местах? То есть если, например, мы в каком-либо временном инфекционном госпитале открываем минимум коек, в одном из районов, к примеру, открываем 15 коек — для чего? Для того, чтобы обеспечить доступность оказания помощь населению, чтоб не везти пациента за 120-150 км в Челны, в Альметьевск и так далее. Эти 15 коек, даже если на них будут лежать пять человек, мы не будем закрывать, потому что это единый блок 15 коек со своими реанимационными койками и так далее».
- Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что международный газовый хаб в стране создадут в кратчайшие сроки. С идеей его реализации ранее выступил президент России Владимир Путин. Эрдоган заявил, что хаб могут расположить в европейской части Турции.
- В Казани с понедельника, 17 октября, ограничат движение транспорта по улице Фучика на участке от ул. Ломжинской в сторону ул. Чишмяле. Это связано с трещиной, которая образовалась там на этой неделе. В связи с ограничением движения с 6 утра понедельника изменятся схемы движения 11 автобусных — №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68, 77 и трех троллейбусных маршрутов — №5, 9 и 12. Они будут следовать по новой двухполосной объездной дороге, которая идет параллельно вдоль домов по улице Фучика. На данный момент там устанавливают освещение и строят тротуар.
- Россия будет налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: «Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость».
- Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Согласно сообщению, после одобрения регулирующими органами сделка приведет к деконсолидации бизнеса Danone в России и возможному списанию со счетов до $1 млрд. В сообщении также подчеркивается, что приоритетом компании «остается ответственное и уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса [перехода]".
Ключевые события 233-го дня специальной военной операции на Украине:
- Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане. Он уточнил, что военные поразили не все объекты на территории Украины: «Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало Министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока».
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона и поручил проверить готовность подвальных помещений для возможного размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины: «Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей».
- ВС РФ высокоточным оружием поразили арсенал в Бродах, где хранились запасы поступившего от западных стран вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны России: «Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов».
- Вооруженные силы заняли господствующие высоты в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны: «Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья Пинегина
Справка
*организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ
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