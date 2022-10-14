В Турции в кратчайшие сроки создадут международный газовый хаб
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что международный газовый хаб в стране создадут в кратчайшие сроки. С идеей его реализации ранее выступил президент России Владимир Путин. Эрдоган заявил, что хаб могут расположить в европейской части Турции.
— Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра, — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.
Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый проект будет международным. Анкара построит инфраструктурный объект «в наиболее подходящем для этого месте».
Владимир Путин на днях заявлял, что Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу. В таком решении, по мнению Путина, есть экономическая целесообразность. Также будет выше уровень безопасности.
— Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — говорил президент.
Глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.
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