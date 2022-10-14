С понедельника в Казани ограничат движение по улице Фучика и изменят схемы движения общественного транспорта

Фото: telegram-канал Советского района Казани

В Казани с понедельника, 17 октября, ограничат движение транспорта по улице Фучика на участке от ул. Ломжинской в сторону ул. Чишмяле. Это связано с трещиной, которая образовалась там на этой неделе.



В связи с ограничением движения с 6 утра понедельника изменятся схемы движения 11 автобусных — №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68, 77 и трех троллейбусных маршрутов — №5, 9 и 12. Они будут следовать по новой двухполосной объездной дороге, которая идет параллельно вдоль домов по улице Фучика. На данный момент там устанавливают освещение и строят тротуар, сообщили в мэрии Казани.

Автомобилисты также смогут объехать закрытый участок по новой дороге. Там установят дополнительные дорожные знаки и указатели.

Фото: мэрия Казани

Также по решению ГИБДД для перечисленных маршрутов автобусов и троллейбусов временно отменяется остановка «Ломжинская» в направлении остановки «10-й микрорайон». Общественный транспорт будет останавливаться на остановке «Чишмяле», а затем продолжит движение по привычному маршруту.

Фото: мэрия Казани

Напомним, трещина на проезжей части дороги по ул. Фучика — Ломжинской появилась на этой неделе. 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



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Татьяна Демина