Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизация завершится — уже призваны 222 тысячи человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. Он уточнил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

— Минобороны вначале предполагало меньшую цифру. Второе: ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны (о дальнейшем проведении мобилизации, — прим. ред.) не получал. И в обозримом будущем не вижу никакой необходимости, — рассказал российский лидер на пресс-конференции в Астане.

Также Путин прокомментировал нарушения в рамках частичной мобилизации.

— Что касается бестолковщины — связана она со старыми формами учета. Только после мероприятий выяснилось, какого они качества. База обновляется и будет максимально достоверной. Эта работа уже заканчивается. Сейчас 222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, — сказал он.

Российский лидер объяснил, что мобилизацию вынуждены были объявить в связи с тем, что только контрактники не могут охранять линию соприкосновения с Украиной. Сейчас, по его данным, 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



Путин заявил, что дополнительно поручит Совету Безопасности России провести инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина