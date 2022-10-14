В Татарстане отменили мобилизацию двух мужчин с серьезными заболеваниями

В Татарстане двух мужчин с заболеваниями не будут мобилизовывать в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы от республики Максим Топилин.

Он ходатайствовал о назначении и военно-врачебной комиссии, которая уже проведена.

— По заключению, состояние здоровья мужчин определено как категории «Г» и «Д», то есть сейчас они не будут мобилизованы, — уточнил депутат.

Фото: duma.gov.ru

Он рассказал об обращениях жителей Казани, Альметьевского, Кукморского, Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана. Часть вопросов удалось решить быстро благодаря тому, что на приеме были представители Пенсионного фонда, военкомата, Минсоцзащиты.

От граждан поступили запросы по корректности начисления пенсионных выплат, защите трудовых прав, защите вкладов.



Сегодня президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в Астане объявил, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. Также он отметил, что дополнительно поручит Совету Безопасности России провести инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан.

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Татьяна Леухина