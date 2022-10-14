В Казани для мобилизованных организовали курсы боевых единоборств

В программу подготовки мобилизованных в «Казань Экспо» и на танковом полигоне включили дополнительные занятия по самбо, сообщили в мэрии города.



Занятия будут проходить до декабря. В течение двух месяцев тренеры Республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» будут преподавать личному составу основы курса. Самбо — основной прикладной вид единоборств, наиболее эффективный для нейтрализации противника при самообороне.

Тренировки будут проходить в течение четырех часов ежедневно. Планируется, что занятия охватят весь личный состав, находящийся на мобилизационном пункте.

Занятия организованы Министерством спорта РТ совместно с Федерацией самбо РТ по инициативе депутата Госдумы России Ильи Вольфсона. Также в «Казань Экспо» установили оборудование для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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Маргарита Головатенко