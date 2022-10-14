Экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее

Фото: кадр видео

Экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом, сообщает телеканал Sky News.



После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной.

Стоимость полотна оценивается в £73 млн ($82 млн по текущему курсу). Картина была под защитным стеклом.

В ответ на возмущенные возгласы посетителей галереи одна из девушек выкрикнула: «Что стоит больше? Искусство или жизни людей?»

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Маргарита Головатенко