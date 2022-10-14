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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее

14:29, 14.10.2022 3
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее
Фото: кадр видео

Экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом, сообщает телеканал Sky News.

После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной.

Стоимость полотна оценивается в £73 млн ($82 млн по текущему курсу). Картина была под защитным стеклом.

В ответ на возмущенные возгласы посетителей галереи одна из девушек выкрикнула: «Что стоит больше? Искусство или жизни людей?»

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:33
    а под солнухи при чем?

    вот оно мурло зеленого фашизма
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  • Анонимно 15:02
    народ обозлен на русских, это так печально
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  • Анонимно 15:18
    М-да... А при чём тут русские? Или как в стишке: "Кошка бросила котят - это дядя виноват"? Мир сошел с ума, а западные дебилы вообще "неадвокаты"...
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