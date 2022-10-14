Холдинг Kismet Capital Group приобретает 100% компании «Авито» у Naspers

Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group заключил соглашение на покупку сервиса «Авито». Южноафриканская компания Naspers продала платформу объявлений за 151 миллиард рублей.

Kismet Capital Group уже получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.

Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Группа «Авито», включающая в себя ООО «КЕХ еКоммерц», ООО «Авито Холдинг» со всеми их дочерними и зависимыми обществами, полностью переходит под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская IT-компания.

— Взаимодействие между «Авито» и Kismet будет ориентировано на поддержание действующей долгосрочной стратегии развития платформы. Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента «Авито» во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым, — сообщает пресс-служба сервиса.

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Татьяна Леухина