Кабмин России выделил 1,64 млрд дальнобойщикам, у которых конфисковали машины на Украине, — это много или мало?

Правительство России выделило отечественным автоперевозчикам, у которых конфисковали машины и грузы на Украине, 1,64 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— [...] выделить Минтрансу России в 2022 году бюджетные ассигнования в размере 1,64 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ для предоставления субсидий

из федерального бюджета не менее чем 73 получателям субсидий, имея в виду компенсацию в 2022 году ущерба вследствие незаконного изъятия не менее чем 258 транспортных средств, в том числе 118 транспортных средств с грузом, — говорится в документе.

В кабмине пояснили, что средства помогут перевозчикам восстановить автопарк, сохранить рабочие места и продолжить перевозки. Выделить средства решили в связи с тем, что стандартные условия страхования транспорта и их грузов по каско не предусматривают компенсацию страхователям ущерба, причиненного из-за военных мероприятий.



По данным правительства, на Украине конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 1,64 миллиарда рублей возложен на Минтранс России. Доклад по итогам ведомство должно представить в правительство до 1 февраля 2023 года.

1,64 миллиарда рублей — это:

$25,8 миллиона , или €26,2 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. По 22,4 миллиона рублей на получателя субсидии — таковыми в распоряжении указаны не менее чем 73 субъекта.

— таковыми в распоряжении указаны не менее чем 73 субъекта. По 6,3 миллиона рублей на машину — по данным кабмина, Украина незаконно изъяла не менее чем 258 транспортных средств.

— по данным кабмина, Украина незаконно изъяла не менее чем 258 транспортных средств. Зарплата 16 012 дальнобойщиков — в России их средняя зарплата оценивается в 102,4 тысячи рублей.

— в России их средняя зарплата оценивается в 102,4 тысячи рублей. Плата за 645 669 291 километр по системе «Платон» — тариф взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам составляет 2,54 руб./км.

— тариф взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам составляет 2,54 руб./км. 272 грузовика Shaanxi Shacman — модель F3000 можно приобрести за 6,015 миллиона рублей.

— модель F3000 можно приобрести за 6,015 миллиона рублей. 248 КАМАЗов — бортовой автомобиль 65117-6010-48(A5) 65117-6010-48(A5) стоит 6,6 миллиона рублей;



— бортовой автомобиль 65117-6010-48(A5) 65117-6010-48(A5) стоит 6,6 миллиона рублей; В 21 раз меньше выделенной на ускорение строительства и реконструкции федеральных трасс суммы — в конце сентября кабмин выделил 35 миллиардов рублей.

— в конце сентября кабмин выделил 35 миллиардов рублей. В 3,35 раза меньше выделенного Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других регионов, — на поддержку предпринимательства она получила 5,5 миллиарда.

— на поддержку предпринимательства она получила 5,5 миллиарда. В 1,7 раза меньше суммы, направленной на поддержку авиагрузоперевозок, — правительство выделило 2,9 миллиарда.

— правительство выделило 2,9 миллиарда. В 1,2 раза больше суммы, выделенной на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область — в сентябре на эти цели направили более 1,3 миллиарда.

— в сентябре на эти цели направили более 1,3 миллиарда. Чуть больше суммы, выделенной на развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры Дальнего Востока, — около 1,6 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина