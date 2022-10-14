Власти Феодосии проиграли суд проектировщикам из Татарстана

МКУ «Управление капитального строительства администрации города Феодосии Республики Крым» подало иск к казанской компании «АСК «ТатСтройПроект», требуя в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу скорректировать проектно-сметную документацию в рамках контракта на реконструкцию детского сада. Власти города также потребовали от проектировщиков из Татарстана предоставить положительное заключение госэкспертизы в отношении откорректированной ПСД и указали на взыскание с ответчика цены контракта в размере 5,1 млн рублей в случае неисполнения судебного акта.

Как следует из материалов дела, 5 августа 2016 года между Управлением капстроительства Феодосии и ООО «АСК «ТатСтройПроект» был заключен муниципальный контракт №11 на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Феодосия, п. Приморский, ул. Гагарина, 11а». Речь о старом детском саде №21, цена контракта — 5,1 млн рублей.



Речь о старом детском саде №21. Фото: скриншот yandex.ru/maps

В процессе использования проектно-сметной документации, разработанной ООО «АСК «ТатСтройПроект», были обнаружены недостатки. Было установлено, что существующий конструктив здания построен с учетом безопасности при сейсмологической интенсивности в 6 баллов (СНиП П-7-81), однако площадка застройки находится на территории с сейсмичностью 8 баллов. Были и другие замечания.

— Здание находится в аварийном, недопустимом техническом состоянии, характеризующимся наличием повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, — заключили эксперты АНО «Институт учета и судебной экспертизы».

Снести старый детсад и построить новый

Ввиду аварийности здания власти Феодосии решили отказаться от прежних планов по реконструкции дошкольного учреждения. Крымские СМИ еще в 2018 году сообщили, что в администрации города постановили снести старый детсад в Приморском и построить на его месте новый.

«По объекту «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Феодосия, Приморский, улица Гагарина, 11а (ранее дошкольное учебное заведение № 21)» 3 мая заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Сумма контракта составляет 120,7 млн рублей. Срок завершения работ — декабрь 2018 года. В то же время выполнение строительно-монтажных работ по выданной проектной документации производить невозможно, поскольку принятые проектные решения не обеспечивают безопасную эксплуатацию здания и ввод объекта в эксплуатацию. Начата претензионная работа с проектной организацией по факту некачественно выполненных работ по объекту. Строительно-монтажные работы на объекте остановлены», — сообщили в феодосийском отделе по вопросам экономики, инвестиций и промышленности.

В администрации города тогда уточнили, что приняли решение о полном сносе здания детсада и разработке нового проекта с привязкой типового проекта, а выполнение строительно-монтажных работ перенесли на 2019 год. Указанные сведения были приобщены к материалам дела. К делу также привлекли третьих лиц — Минстрой Крыма и администрацию Феодосии.

Как сообщают местные журналисты, возведение нового детсада в Приморском все же началось: «Строительство долгожданного дошкольного образовательного учреждения на 260 мест на улице Гагарина выполняет подрядная организация ООО «Башинвестстрой», заказчик строительства — ГКУ «Инвестстрой РК». Срок завершения строительно-монтажных работ — 2023 год. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Андрей Лебедев».

Как сообщают местные журналисты, возведение нового детсада в Приморском все же началось. Фото: ok.ru/group50921953689735

Ответчик отзыв на иск, контррасчет требований не представил, явку представителя не обеспечил, и письма в его адрес вернулись в суд, так что дело рассмотрели в его отсутствие. Истец также сообщил, что не получил ответов на письма от казанской фирмы — с учетом изложенных претензий по качеству выполненных работ.

Истцом не оспаривался факт отсутствия использования объекта, непроведения по нему каких-либо работ, что также подтверждено протоколом осмотра № 01-25/37 от 07.07.2022, учитывая изложенные характеристики, а также приложенную фототаблицу. Уточненные требования имущественного характера были отклонены судом с учетом изложенного обоснования. На протяжении всего рассмотрения данного спора, с 26.08.2019, ответчик участия в его рассмотрении не принимал, письменных возражений не представлял.

Между тем суд отказал властям Феодосии в иске к казанским проектировщикам, сославшись на то, что волеизъявление истца направлено на получение денежных средств, а не на исправление выполненных работ, что, ввиду фактического отсутствия ответчика, при действующем юридическом лице, невозможно.

Елена Тихонова