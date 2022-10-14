Путин: больше нет необходимости в массированных ударах по Украине

Необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

Он уточнил, что военные поразили не все объекты на территории Украины.

— Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало Министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, — уточнил глава государства.

На этой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. По его словам, массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования был нанесен по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.



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Татьяна Леухина