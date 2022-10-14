Минобороны России: женщин в рамках частичной мобилизации призывать не планируется

Призыв женщин в рамках частичной мобилизации не происходит и не планируется. Об этом заявили в Минобороны России.

— Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств, — подчеркнули в военном ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Минобороны разъясняло, что призовут тех, кто необходим для выполнения определенных задач: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в Астане объявил, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. В войска набрали уже 222 тысячи человек.

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Татьяна Леухина