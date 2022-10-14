В Казани проводят проверку после сообщений о мужчине с автоматом около школы — оружие было игрушечным

После сообщений о мужчине, гулявшем с оружием около школы №12 в Казани, начата проверка. Автомат, с которым он ходил, оказался игрушечным. Сообщение о подозрительном мужчине, направлявшемся со стороны школы по ул. Шигабутдина Марджани, поступило в отдел полиции «Вишневский», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и опросили его. Установлено: 44-летний казанец отвел в школу своего 9-летнего сына, который взял с собой пластмассовый игрушечный автомат. Отец пояснил сыну, что в школу нельзя ходить с игрушками. Забрав его, мужчина пешком направился домой.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: скриншот сервиса Google

Директор казанской еврейской школы №12 «Мишпахтейну» Розалия Козловская прокомментировала «Реальному времени» сообщения о том, что рядом с учебным заведением заметили мужчину с предметом.

— Это наш родитель, он проводил ребенка до школы. У него был в руках предмет, похожий на автомат. Быстро отреагировали, но оказалось, что это игрушечный.

По словам директора, мужчину задержала Росгвардия.

— Оперативные работы на данный момент ведутся. Администрация школы и родители оперативно отреагировали, сообщив [по номеру] 112, — заключила Козловская.

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Маргарита Головатенко