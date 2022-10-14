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В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

11:50, 14.10.2022
В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Он объяснил это обострением ситуации.

— Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации, — цитирует Александра Лукашенко ТАСС.

Напомним, Россия и Белоруссия договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части. Александр Лукашенко сообщил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе с территории Украины и поручил довести до «президента Украины и других умалишенных», что ответ на возможное нападение на его страну будет жестким.

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Татьяна Демина
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