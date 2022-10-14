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Губернатор Белгородской области поручил проверить готовность подвалов на случай ракетных ударов

16:12, 14.10.2022
Губернатор Белгородской области поручил проверить готовность подвалов на случай ракетных ударов
Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона и поручил проверить готовность подвальных помещений для возможного размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей, — сказал он.

Кроме того, он поручил своим заместителям организовать систему распространения информации по трем направлениям:

  • Как вести себя при обстрелах.
  • Какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении.
  • Правила оказания первой медицинской помощи.

Для этой цели были подготовлены специальные информационные материалы, которые будут распространяться на предприятиях, в образовательных, медицинских и социальных учреждениях, а также с помощью СМИ и интернета.

Фото: pixabay.com

Вчера один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения из-за обстрела со стороны Украины. Замгубернатора региона сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.

Напомним, в конце прошлой недели в ФСБ сообщили, что с начала октября заметно участились обстрелы российских приграничных регионов со стороны вооруженных сил Украины.

В ведомстве рассказали, что под огонь попадают Брянская, Курская и Белгородская области. Так, например, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов этих регионов.

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Максим Кокунин
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