Марат Хуснуллин открыл движение по обновленным трассам к аэропорту и ЖК «Салават купере»

Вице-премьер РФ приехал в Казань, где примет участие в Международной выставке «Дорога-2022» на площадке МВЦ «Казань Экспо»

Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин дали старт автомобильному движению на трех автомобильных дорогах, среди которых — подъездная трасса к Международному аэропорту «Казань» и обновленная Осиновская трасса, соединяющая ЖК «Салават купере» и «Радужный» с «большой землей». На трассе к аэропорту протяженностью 6,4 км увеличили количество полос движения с двух до четырех, а также в четырехполосном исполнении реконструирована трасса к «Салават купере». В торжественной церемонии приняли участие глава Росавтодора Роман Новиков и замглавы Минтранса РФ Алексей Иванов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Реконструкция подъездной дороги к аэропорту «Казань» обошлась в 4,7 млрд рублей

С рабочей поездкой прибыл сегодня в Республику Татарстан заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В Международном аэропорту «Казань» им. Г. Тукая Марата Хуснуллина встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Тут же они запустили в эксплуатацию движение на автомобильных дорогах в Республике Татарстан, в режиме видео-конференц-связи — во Владимирской и Самарской областях.

Среди них — подъездная трасса к Международному аэропорту «Казань» и обновленная Осиновская трасса, соединяющая ЖК «Салават купере» и «Радужный» с «большой землей» Казани. Реконструкция подъездной дороги к Международному аэропорту «Казань» обошлась в 4,7 млрд рублей. На участке протяженностью 6,4 км увеличили количество полос движения с двух до четырех, уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 21 см, что позволит обеспечить нормативную расчетную прочность дорожной одежды. В Минтрансе РТ заверили, что состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения, благодаря чему дорога будет более устойчивой к образованию дефектов. Для безопасного разворота участников дорожного движения построили разворотную эстакаду длиной 244 метра.

Ради удобства жителей сел Большие и Малые Кабаны и посетителей «Казань Экспо» построили два подземных пешеходных перехода, доступных для маломобильных групп населения. Эта дорога является единственным подъездным путем к Международному аэропорту «Казань», которым пользуются также соседние регионы. Работы по реконструкции участков стартовали в 2020 году.

Реконструкция подъездной дороги к Международному аэропорту «Казань» обошлась в 4,7 млрд рублей. Фото: tatarstan.ru

«Салават купере» объехал выездную пробку на 1,161 млрд рублей



По видеотрансляции запустили движение по новой четырехполосной трассе от улицы Осиновской до Горьковского шоссе в Казани. Она также построена в четырехполосном исполнении. Еще несколько лет назад было две узкие полосы, что затрудняло выезд в Казань.

В действительности автомобилисты не стали дожидаться официального открытия трассы и начали перемещаться по ней, как только ушла последняя дорожно-строительная техника. По словам жителей, транспортный поток хлынул еще в начале сентября. Тогда по дороге начали ездить не только легковые автомобили, но пассажирские рейсовые автобусы, грузовой транспорт. Точных данных о ежедневном автомобильном трафике, который проходит по этой небольшой трассе, нет. Но тележурналистам, приехавшим в обеденное время, пришлось выбирать удачный момент, чтобы записать интервью без сильного шума от проезжающего автотранспорта. За неполный обеденный час по трассе «пролетело» около сотни автомобилей, скоростной поток не прекращался ни на минуту.

В действительности автомобилисты не стали дожидаться официального открытия трассы и начали перемещаться по ней, как только ушла последняя дорожно-строительная техника. Фото: kzn.ru

— Помните, какая аховая ситуация здесь была до 2020 года? — спросил журналистов гендиректор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов, чье ведомство выступило заказчиком проекта реконструкции Осиновской трассы. Тем, кто проживает в жилых комплексах «Салават купере» и «Радужный», рассказывать об этом не нужно. «Адские» пробки они ощутили с первых дней заселения.

Остальным он напомнил, что при выезде из этих микрорайонов «люди стояли в пробке как минимум по 45 минут».

— Чтобы доехать от Горьковского шоссе до жилого комплекса «Салават купере», люди стояли в пробке как минимум по 45 минут, хотя протяженность трассы всего 1,5 км, — рассказал он.

Узкая двухполосная дорога не справлялась с большим транспортным потоком. Ведь численность населения постоянно увеличивалась. Так, в настоящее время в «Салават купере» проживает свыше 20 тысяч человек.

Почему реконструкция 1,5 км дорожного «аппендикса» влетела в миллиард?

Проект реконструкции Осиновской трассы с расширением в четыре полосы был выполнен за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 1,161 млрд рублей, выделенного РФ, сообщил глава ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов. Это часть большого инфраструктурного транша РФ в 10,4 млрд рублей, выданного в мае этого года (распределен по трем дорожным проектам, среди которых реконструкция Горьковского шоссе на 3,1 млрд рублей, строительство Вознесенского тракта — на 4,261 млрд рублей). Он выделяется под 3% годовых на срок более 15 лет.

По словам Данилова, протяженность основного хода трассы составила 1,4 км. Плюс к этому проложены 1,13 км проездов и съездов, тротуары шириной 2,25 метра, совмещенные с велодорожкой. Вдоль всей протяженности трассы установлено искусственное освещение, а сама трасса оборудована специальными ограждениями для безопасности движения. Кроме того, установлены три светофора у пешеходных переходов. Жилая застройка ограждена шумозащитными экранами.

И все-таки, почему реконструкция 1,5 км дорожного «аппендикса» влетела в миллиард? Эдуард Данилов объяснил это тем, что для расширения дороги пришлось выкупать частные дома, которые находились впритык к трассе.

— Пришлось выкупать 24 здания и сооружения, а потом еще их сносить. Это тоже стоит немалых денег, — объяснил он.

Проект реконструкции Осиновской трассы с расширением в четыре полосы был выполнен за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 1,161 млрд рублей. Фото: kzn.ru

Во сколько обошелся выкуп строений, он не раскрыл, но заверил, что сделки проводились по кадастровой стоимости. Выкуп проводился три года назад. Тогда жители рассказывали в прессе, что недовольны ценой выкупа. Так, частный дом площадью 84 кв. м тогда был оценен в 1,425 млн рублей, а 11 соток земли — в 1,874 миллиона, то есть всего по 170 тысяч рублей за сотку.

— Реальная цена как минимум в три раза выше! — жаловались домовладельцы.

Проект реконструкции прошел госэкспертизу в 2021 году, а строительство стартовало в октябре 2022 года. Генподрядчиком выбрана компания «Волгадорстрой».



Расширение выезда от Нурихана Фаттаха — в планах

Выезд к Горьковскому шоссе упростился, но остаются заторы с другой стороны Осиновской — от Нурихана Фаттаха, и на выезде по улице Тэцевской в направлении Авиастроительного района Казани. По словам Эдуарда Данилова, проектом планировки ЖК «Салават купере» предусмотрена реконструкция этой трассы с выходом на М-7 через «Залесный-2». Правда, источники финансирования не определены, а значит, сроки расширения магистрали висят в воздухе.

Пробки сохраняются после выезда на Горьковское шоссе, где идет реконструкция. После завершения проблема будет ликвидирована, заверил Данилов. На ГШ предусмотрят разворотные петли с выездом в правую сторону с выходом на М-7 и в сторону Казани. Больше такой пробки на выезде не будет, пообещал глава ГКУ «Главтатдортранс». Эти петли будут расположены на расстоянии 250 метров от места примыкания дорог. По словам Данилова, строительство шоссе идет по графику. Из предусмотренных 3,1 млрд рублей освоено 1,7 млрд рублей.

— Сейчас идет процесс переноса сетей, устройства развязки на месте транспортного кольца на пересечении улиц Восстания и Фрунзе. Развязка будет трехуровневой, состоящей из подземного тоннеля, эстакады и надземной проезжей части.

На продолжение работ по Горьковскому шоссе запланировано выделение средств из федерального бюджета, но сумма пока не определена, уточнил Данилов.

— Но мы на этом не останавливаемся, реализация проекта идет вне зависимости от выделенного лимита, — заключил он.