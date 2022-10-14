Владимир Жаворонков: «Мы находимся в определенном плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане отслеживается тенденция к снижению коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков



— Скорее мы находимся сейчас в таком определенном плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию. <...> Вот у нас есть определенное количество коек в инфекционной больнице, которые ориентированы только под COVID, мы же не можем их взять и закрыть. А кого лечить на их местах? То есть если, например, мы в каком-либо временном инфекционном госпитале открываем минимум коек, в одном из районов, к примеру, открываем 15 коек — для чего? Для того, чтобы обеспечить доступность оказания помощь населению, чтоб не везти пациента за 120-150 км в Челны, в Альметьевск и так далее. Эти 15 коек, даже если на них будут лежать пять человек, мы не будем закрывать, потому что это единый блок 15 коек со своими реанимационными койками и так далее, — объяснил он.

Владимир Жаворонков обратил внимание, что количество развернутых коек «не всегда идет в жесткой сцепке с реальной эпидситуацией».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Жаворонков также рассказал, что на сегодняшний день в Татарстане свободно около 11% коек для пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в республике зафиксировали 245 случаев заражения COVID-19. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина