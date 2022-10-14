Омбудсмен заявила об отсрочке от мобилизации отцов трех детей до 16 лет

Отцам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, положена отсрочка от мобилизации, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова со ссылкой на соответствующее указание Генштаба ВС РФ.



— Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом, — сказала она.

Львова-Белова указала, что мера стала ответом на тысячи обращений россиян о расширении перечня категорий граждан по отсрочке от мобилизации. Работу по расширению перечня продолжают.

Фото: deti.gov.ru

4 октября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.



Депутаты Государственной думы отозвали с рассмотрения крупный законопроект, который предлагал ввести сразу несколько вариантов социальной и материальной поддержки мобилизованных. Причины такого решения неизвестны, но не исключается, что текст хотят отправить на доработку, чтобы внести его на рассмотрение заново.

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Маргарита Головатенко