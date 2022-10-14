Новости экономики

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В начале октября в Татарстане подешевели сахар, гречка и яблоки

14:48, 14.10.2022 2
В начале октября в Татарстане подешевели сахар, гречка и яблоки
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в начале октября снизились цены на сахар-песок, гречку и яблоки. Также подешевели свежие огурцы, печенье и некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего с 3 по 10 октября в республике снизилась средняя цена на гречку, следует из данных Татарстанстата. Она подешевела на 3,77%, до 88,94 рубля за килограмм.

На остальные продукты питания цены за неделю снизились в Татарстане следующим образом:

  • Яблоки — на 3,3%, до 86,35 руб./кг;
  • Сахар-песок — на 2,39%, до 65,38 руб./кг;
  • Подсолнечное масло — на 1,87%, до 130,26 руб./литр;
  • Свежие огурцы — на 1,64%, до 79,17 руб./кг;
  • Печенье — на 1,57%, до 201,11 руб./кг;
  • Овощные консервы для детского питания — на 1,26%, до 637 руб./кг.
Фото: Татарстанстат

Незначительно за неделю подешевели вермишель, шлифованный рис, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшеничная мука, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сливочное масло, мясные консервы для детского питания, вареная и полукопченая колбаса, а также говядина.

Также в Татарстане в начале месяца снизились цены на четыре из пяти продуктов, входящих в «борщевой набор»: на репчатый лук, свежую белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь. Картофель с 3 по 10 октября подорожал на 2,1%, до 24,89 рубля за килограмм.

Среди подорожавших за неделю продуктов также свежие помидоры, шоколадные конфеты, бананы, сосиски и сардельки. Не изменилась с 3 по 10 сентября в Татарстане стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба и черного байхового чая.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:23
    сахар реально подешевел, знала бы, по 80 руб не покупала бы мешок весной) но кто ж знал
    Ответить
  • Анонимно 15:23
    сезон заканчивается, скоро опять цены наверх потянутся
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок