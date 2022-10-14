«Освободить в зале суда»: оглашен приговор героям «гоблинской» битвы в Зеленодольске

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Массовым освобождением из-под стражи завершился накануне резонансный процесс по делу о крупной новогодней драке в Зеленодольске. 17 из 19 подсудимых получили по приговору реальные сроки, однако за решеткой остался лишь один. Остальные свое отсидели за время ареста, сообщили в пресс-службе суда.



До вынесения итогового решения 16 обвиняемых находились под стражей. Как удалось выяснить «Реальному времени», теперь за решеткой остается только Алмаз Забиров — судом установлено, что новое преступление он совершил во время условного 3-летнего срока за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно приговору, условное наказание суд заменил реальным, и по совокупности двух дел Забиров получил 3,5 года колонии общего режима. По версии обвинения, в драке он участвовал на стороне группировки «Карламарксовские».

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Самые большие сроки среди участников противоборствующей группировки «Чайники» — по 2 года и 5 месяцев колонии общего режима — суд назначил Алмазу Нуруллину и Кириллу Вершинину. Еще 14 подсудимых наказали реальными сроками от 1 года до 2 лет и 2 месяцев. Впрочем, на день оглашения приговора наказание уже отбыто.

Условные сроки получили полностью признавший вину Искандер Загидуллин и страдающий тяжелым заболеванием Артур Галялютдинов.

Напомним, в побоище с металлическими прутами, что состоялось в ночь с 8 на 9 января 2021 года в центре Зеленодольска — у входа в кафе «GO/Блин» («Гоблин») — участвовали 45 человек. Обошлось без жертв. Под суд отправили 19 человек — по обвинению в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, в составе организованной группы (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Еще двух объявили в розыск, по остальным участникам драки дело выделено в отдельное производство.

Согласно обвинению, в результате драки пострадали ряд неустановленных членов группировок, а также пятеро обвиняемых из «Чайников», трое из «Карломарксовских» и еще два человека, которые вообще не участвовали в драке. Один из таких очевидцев получил удар по темени, результат которого эксперты оценили как легкий вред здоровью. Повреждения остальных — ссадины, кровоподтеки, рубцы от ударов и кровоизлияния в мягких тканях, по мнению медиков, не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты трудоспособности.

В прениях гособвинитель просил для 17 фигурантов сроки в 3—4 года колонии общего режима и для двух — условные. А еще опровергал версию большинства подсудимых о случайном появлении у кафе в это время: «Все было скорректировано, сплоченно, синхронно!» — настаивал представитель Зеленодольской прокуратуры, отмечая, что уличные камеры зафиксировали, как группы молодых людей подъезжают на машинах и пассажиры одной машины «подбегают к другой и ждут, пока им подадут металлический прут», также на записи видно, как один из участников драки передает прут другому.

Также гособвинитель отметил, что своими действиями молодые парни навели страху на жильцов близлежащих домов. В суде те свидетельствовали: «Наблюдая за происходящим из окон, опасались и за свое здоровье и имущество».

Подсудимые отрицали участие в каких-либо группировках, хотя кое-кто частично признавал вину. «Признаю нанесение ударов из личных неприязненных отношений. Орггруппу не признаю, оружия и других предметов у меня не было», — пояснял Эдуард Ахмадуллин. «Находился по этому адресу, с кем-то дрался, не помню с кем, не признаю организованную группу», — заявлял на старте процесса его сосед по «аквариуму» Никита Соколов. «Мои действия не носили противоправного характера. Да я там был — я попытался защитить себя и свою жизнь», — выступил Денис Салов.

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Были и те, кто пытался получить статус потерпевшего. «Бьют его — он теряет сознание и всю драку лежит без сознания...» — рассказывала адвокат обвиняемого Александра Мансурова.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ирина Плотникова