Автомат, с которым ходил мужчина около казанской школы №12, оказался игрушечным

Фото: скриншот сервиса Google

Директор казанской еврейской школы №12 «Мишпахтейну» Розалия Козловская прокомментировала «Реальному времени» сообщения телеграм-каналов о том, что рядом с учебным заведением заметили мужчину с предметом, похожим на автомат:

— Это наш родитель, он проводил ребенка до школы. У него был в руках предмет, похожий на автомат. Быстро отреагировали, но оказалось, что это игрушечный.

По словам директора, мужчину задержала Росгвардия.

— Оперативные работы на данный момент ведутся. Администрация школы и родители оперативно отреагировали, сообщив [по номеру] 112, — заключила Козловская.

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