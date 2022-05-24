Итоги дня: «Рубин» — в ФНЛ, центр трансплантологии в Казани, запрет некоторым судимым работать в такси
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 24 мая:
- Возможное размещение казанского парка аттракционов «Кырлай» на участках возле торгового центра «Парк Хаус» может привести к затоплению близлежащих домов, рассказала «Реальному времени» завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова. Участок за «Парк Хаусом», как и участок возле Парка Победы являются водными объектами, которые признаны особо охраняемой природной территорией с собственной уникальной флорой и фауной. Верхняя часть состоит из 25 озер с водно-болотными угодьями, а нижняя — это территория озера Восточное.
- Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете лицам с судимостью работать водителями такси и автобусов. Запрет вводится для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Также они не смогут водить трамваи, троллейбусы и управлять поездами метрополитена.
- Казанская лаборатория qaynar написала музыку города совместно с нейросетью разработчика решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Нейросеть писала музыку по фотографии его линии горизонта и другим геоданным, например, плотности застройки и посещаемости регионов. Затем к процессу подключались музыканты — они адаптировали трек для прослушивания. Казанский исполнитель, корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов и его лаборатория qaynar сделали на основе музыки нейросети собственный трек. Детали — в материале интернет-газеты.
- В Казани построят корпус по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в его стенах будет работать трансплантационное отделение, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков, подчеркнув, что данное решение о строительстве было принято президентом Татарстана. На базе высокотехнологичного центра будут созданы и другие службы: травма-центр, который будет соответствовать современным требованиям, и вся высокотехнологическая медпомощь.
- В следующем сезоне РПЛ сохранит действующий формат проведения чемпионата. Соответствующее решение принял сегодня исполком Российского футбольного союза. Таким образом, казанский футбольный клуб «Рубин» после ряда поражений вылетает в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Единственный шанс для казанцев остаться в лиге был связан с расширением РПЛ до 18 участников.
- В Елабуге несовершеннолетний на питбайке разбился насмерть при столкновении с автобусом. ДТП произошло сегодня около 15.00 у дома на пересечении улиц Отрадной и Тихой. В соцсетях сообщили, что очевидцы пытались помочь подростку, но безуспешно — он скончался до приезда скорой помощи. На место происшествия выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована доследственная проверка. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
- В Казани общегородской выпускной вечер состоится 29 июня, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минобрнауки РТ. Дата и место проведения общегородского последнего звонка в Казани согласовываются. Учебным заведениям столицы Татарстана рекомендовали провести последний звонок 24 мая.
- В Татарстане создана межведомственная рабочая группа для реализации проекта «Карта Тукая», рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минкультуры республики. Карта будет выдаваться подросткам с 10 до 13 лет включительно, проживающим на территории Татарстана. Действие «Пушкинской карты» распространяется на молодых людей с 14 до 22 лет.
- На 2022 год из бюджета Татарстана выделили 1,24 млн рублей на физическую охрану образовательных учреждений с численностью обучающихся свыше 100 человек силами частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ. На начало учебного года в республике функционирует 3 435 образовательных организаций, имеющих на своем балансе 3 595 объектов. Подробнее — в материале интернет-газеты.
- С 1 июня авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярные рейсы в Казань. Из Ашхабада в столицу Татарстана пассажирские самолеты будут отправляться каждую среду в 14.55 по местному времени (12.55 мск). Иностранцам при вылете в Казань нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до отправления рейса. Туркменистан приостановил регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
- Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021 года. Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин ранее — 11 мая — покинул пост председателя совета директоров компании.
- Россия ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента. Работа над расширением «стоп-листа» продолжится и в дальнейшем. Как заявили в российском МИДе, лица, против которых ввели санкции, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона.
- Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел. В первом квартале этого года суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%.По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении 3,1 тысяч лиц, залог назначался всего 32 раза.
- Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. Для выхода жителей организуют режим тишины, создают гуманитарные коридоры. Российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Вооруженных сил Украины, отметил он.
- В Госдуме денонсировали соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Решение о выходе России из соглашения оформлено в виде федерального закона, «учитывая чувствительный характер пенсионной тематики». Положения договора уже не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» СНГ. Кроме того, соглашение не позволяет гражданам «в полном объеме реализовывать свои пенсионные права».
- Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с размещением и питанием вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию, находящихся в пунктах временного размещения в республике. Они рассчитываются из количества переселенцев, продолжительности их пребывания в пунктах временного размещения и расходов на пребывание в них. Размер затрат составляет 1 328 рублей на одного человека в сутки, из которых 913 рублей — расходы на пребывание, 415 рублей — на питание.
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил, что пока не может прогнозировать ситуацию, связанную с новой вирусной инфекцией — оспой обезьян. «Но ситуация немного тревожная — данный вирус обнаружен в европейских странах, динамика увеличивается. Мы работаем совместно с Роспотребнадзором для недопущения ввоза в РФ», — подчеркнул он.
- В Верховном суде Татарстана сработала пожарная тревога из-за задымления. Силовики не исключают, что это учебная тревога или в суд поступил ложный звонок. По данным источников «Реального времени», в суд поступил анонимный звонок.
- Машиностроительные компании Татарстана закупают импортные комплектующие через третьи страны, рассказал «Реальному времени» председатель Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров. Он напомнил, что в России на законодательном уровне разрешен параллельный импорт. Также идет переориентация внутреннего рынка на Беларусь, Китай, Индию и Турцию.
- В Татарстане в третий раз объявили штормовое предупреждение из-за заморозков на почве. Ночью и утром 25 и 26 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса.
- В Брянской области продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности на 15 суток — до 7 июня. Регион находится на границе с Украиной. Желтый уровень террористической опасности объявили в апреле.
- На дне города в Иннополисе 9 июня ожидается большой концерт рэпера Басты и музыкального исполнителя ZOLOTO. Праздник начнется в 17:00 на большом паркинге спорткомплекса (ул. Спортивная, 107). В этот день из Казани в Иннополис организуют двадцать дополнительных рейсов автобусов. Транспорт будет курсировать с 15:00 до 19:45 каждые пятнадцать минут от остановки Марселя Салимжанова.
- Елабужский городской суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Татарстана, который плюнул на плакат с буквой Z и с надписями «Za Россию! Za нами правда!», сообщает пресс-служба горсуда. Своим поступком в присутствии других граждан в общественном месте обвиняемый «высказал свое негативное мнение о проводимой специальной операции на территории Украины с осуждением Вооруженных сил РФ» и «тем самым осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Свою вину он признал.
- Перевозчики Казани не получили компенсацию из-за введения QR-кодов в общественном транспорте за январь и февраль этого года, рассказал «Реальному времени» рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. В эти месяцы в транспорте продолжали действовать QR-коды, введенные из-за пандемии коронавируса, и перевозчики исполняли постановление правительства Татарстана №1100. Отмечается, что пассажиропоток в январе и феврале не восстановился.
- В Казанском кремле стартовали противоаварийные работы с разбором части стены и башни. Начались работы по разбору верха у пятигранной башни. Обкладка этой башни, которая была выложена в один слой, за время эксплуатации отошла от основания. На данный момент по проекту противоаварийных работ разбирается бетонное покрытие башни. Такие же работы ведутся на прясле 6-7 между северо-западной круглой и Тайницкой башнями Кремля. Отмечается, что прясло находится в аварийном состоянии — кирпичная обкладка отходит от основной стены.
- Татарстан вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных гаражей по «гаражной амнистии» — в республике с начала ее действия за семь месяцев оформили 1 084 таких объекта недвижимости. Республика по этому показателю уступил лишь Омской области — там оформили 3 041 гараж. Следом за республикой в лидерах значатся Свердловская область (737), Тверская область (462) и Приморский край (427).
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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