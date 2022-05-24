В Госдуме денонсировали соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

В Госдуме денонсировали соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения.



В пояснительных материалах к проекту сказано, что с 1 января 2023 года в целях обеспечения прекращения действия соглашения вступит в силу федеральный закон о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Решение о выходе России из соглашения оформлено в виде федерального закона, «учитывая чувствительный характер пенсионной тематики».

Положения договора уже не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» СНГ, сказано в пояснении. Там же указано, что соглашение не позволяет гражданам «в полном объеме реализовывать свои пенсионные права».

Фото: realnoevremya.ru

С Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией уже подписаны новые документы, по ним после денонсации и будет обеспечиваться порядок выплат, сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко