Верховный суд Татарстана эвакуировали из-за анонимного звонка

В Верховном суде Татарстана сработала пожарная тревога из-за задымления. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

При этом в коридоре никаких следов дыма нет. Силовики не исключают, что это учебная тревога или в суд поступил ложный звонок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным источников «Реального времени», в суд поступил анонимный звонок.

В Верховном суде Татарстана проходило заседание резонансного дела о похищении бизнесмена с целью перерегистрации его фирмы и вывода активов на 76 млн рублей. Оглашение приговора перенесли из-за эвакуации.



В апреле Верховный суд Татарстана эвакуировали перед началом рабочего дня. Тогда выяснилось, что это было связано с автоматической сработкой системы пожарной сигнализации — она отреагировала на показания температурного датчика в столовой здания. Однако самого возгорания не было.

