В столице Татарстана на стенах Кремля проводят противоаварийные работы

На стенах Казанского кремля начались противоаварийные работы. Их проводят в соответствии с согласованной проектной документацией и выданным разрешением, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В рамках противоаварийных работ здесь устранят разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали стен прясел на некоторых участках. Также планируется ликвидировать трещины, проседание грунта и расслоения отделочного слоя.

Фото: realnoevremya.ru

— Одной из вероятных причин возникновения повреждений является вымывание грунта основания поверхностными водами, — пояснили в ведомстве.

В марте Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле. На эти цели предусмотрели еще почти 400 млн рублей. До этого на работы уже выделяли 339,2 млн рублей из бюджета республики.

Диана Жиленкова