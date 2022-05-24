В Казани построят высокотехнологичный центр по трансплантации органов

В Казани будет построен корпус по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в его стенах будет работать трансплантационное отделение. Об этом на специальном брифинге, посвященном модернизации первичного медицинского звена в республике, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков, подчеркнув, что данное решение о строительстве было принято президентом Татарстана.

Он отметил, что область трансплантологии в Татарстане успешно развивается.

— В 2017—18 годах мы сделали одну трансплантацию печени. В 21-м году сделали уже 28, в этом году планируем 30. Есть договоренность с главным учреждением Минздрава России о том, чтобы создать здесь трансплантационный центр для всего Приволжского федерального округа.

Также Садыков сообщил, что на базе высокотехнологичного центра будут созданы и другие службы: травма-центр, который будет соответствовать современным требованиям, и вся выскотехнологическая медпомощь.

Фото: Ринат Назметдинов

Каких затрат потребует реализация данного проекта, пока неизвестно — сумма, по словам главы Минздрава республики, просчитывается Минстроем РТ.

«Реальное время» ранее публиковало портрет заведующего отделением хирургии №2 Республиканской клинической больницы, трансплантолога Александра Киршина. Он рассказывал, что в трансплантологии количество выполненных операций — а значит, спасенных жизней — зависит не только от наличия специалистов, техники и пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Если нет донорского органа, операции не будет. В этом отличие, скажем, от протезирования суставов или митрального клапана сердца, когда замену органу изготавливают на заводе.

— Несмотря на большую востребованность, трансплантаций печени выполняется не так уж много — в силу дефицита донорских органов, — говорит Киршин. — Мы стремимся делать 50 таких операций в год. Но даже если их делать каждую неделю, заниматься одной трансплантацией печени невозможно — надо делать что-то еще. Тем более что я онколог, который оперирует все — от шеи до органов малого таза, у меня опыт большой, я у себя на родине работал в нескольких отделениях. Мы занимаемся опухолями печени — в отделении выполняется полный цикл таких операций — от биопсии до резекции. Если имеются очаговые поражения печени, эти очаги можно удалять — ведь здоровая печень регенерирует до 80 процентов удаленного органа. Если печень поражена диффузно, то она удаляется полностью, и тогда человека спасает трансплантация.

Ангелина Панченко