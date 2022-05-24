В Татарстане объявили новое штормовое предупреждение из-за заморозков до -1 градуса

В Татарстане в третий раз объявили штормовое предупреждение из-за заморозков на почве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 25 и 26 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее синоптики предупреждали о заморозках 23 и 24 мая до -2 градусов.

Как рассказал вчера «Реальному времени» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, в мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса.



Вчера Гидрометцентр Татарстана рассказал о потеплении в выходные дни. В пятницу, 27 мая, и в субботу, 28 мая, при прохождении атмосферных фронтов юго-западного циклона пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью потеплеет до +4.. +9°, днем 27 мая — до +11.. +16°, 28 мая — до +14.. +19°.

Татьяна Леухина