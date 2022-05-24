Суд оштрафовал татарстанца, плюнувшего на плакат с буквой Z, на 15 тысяч рублей

Елабужский городской суд оштрафовал жителя Татарстана, который плюнул на плакат с буквой Z и с надписями «Za Россию! Za нами правда!», сообщает пресс-служба горсуда.



Своим поступком в присутствии других граждан в общественном месте обвиняемый «высказал свое негативное мнение о проводимой специальной операции на территории Украины с осуждением Вооруженных сил РФ» и «тем самым осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», сказано в сообщении.

Татарстанец признал вину. Житель республики получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

В целом публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут за собой штраф: на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, указали в пресс-службе Елабужского горсуда.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России, — челнинец демонстрировал его 9 мая со стороны мемориала «Родина-Мать» на проспекте Мусы Джалиля во время праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы.

Маргарита Головатенко