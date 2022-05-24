Власти Брянской области продлили до 7 июня высокий уровень террористической опасности

В Брянской области продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Решение принято председателем антитеррористической комиссии и губернатором региона.

Так, желтый уровень террористической опасности продлен с 14 часов 24 мая на 15 суток до 7 июня, передает ТАСС.

Брянская область находится на границе с Украиной. Напомним, в апреле на территории региона был установлен желтый уровень террористической опасности.

Брянская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны соседнего государства. Например, в прошлом месяце был обстрелян пограничный пункт пропуска. В результате атаки две машины беженцев получили повреждения, никто не пострадал.

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Диана Жиленкова