В Госдуме принят закон о запрете лицам с судимостью работать водителями такси и автобусов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете лицам с судимостью работать водителями такси и автобусов. Об этом сообщается на сайте Думы.

Запрет вводится для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Также они не смогут водить трамваи, троллейбусы и управлять поездами метрополитена.

Согласно документу, водители обязаны представить работодателю справку об отсутствии судимости в срок до 1 сентября 2023 года. Это касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в сентябре 2021 года. Его приняли в первом чтении в декабре.

Дарья Акимова