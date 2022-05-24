Более 150 членов Палаты лордов британского парламента попали в санкционный список России

Россия ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента. Об этом говорится на сайте российского Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, в список вошли Джон Фрэнсис Макфолл, Розалинд Мириам Алтманн, Джойс Энн Энлей, Джеймс Норидж Арбутнот, Артур Десмонд Колкхун Гор, Томас Генри Эштон, Джон Джейкоб Астор и другие. Отмечается, что работа над расширением «стоп-листа» продолжится и в дальнейшем.

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— Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов, — говорится в заявлении МИД.

В конце апреля Россия ввела персональные санкции против 287 членов палаты общин британского парламента. Это стало ответной мерой на включение Лондоном 386 депутатов Госдумы в черный список Великобритании.

Диана Жиленкова