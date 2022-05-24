В Татарстане предоставят субсидии организациям, принявшим вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с размещением и питанием вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию, находящихся в пунктах временного размещения в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе утвержден перечень пунктов временного размещения и питания вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Всего их восемь, четыре из них расположены в Казани. В столице Татарстана — это гостиница «Второй дом», гостинично-жилой комплекс ЗАО «Кварт», санаторий «Ливадия-Татарстан» и хостел «Экспресс», в Набережных Челнах — ЗАО «Камазжилбыт» и санаторий «Жемчужина», в Зеленодольском районе республики — санаторий «Васильевский», в Лаишевском районе — санаторий «Санта».

Субсидии рассчитываются из количества переселенцев, продолжительности их пребывания в пунктах временного размещения и расходов на пребывание в них. Размер затрат составляет 1 328 рублей на одного человека в сутки, из которых 913 рублей — расходы на пребывание, 415 рублей — на питание.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале мая также вышло постановление о возмещении расходов организациям, в которых разместили вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первый поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана приехал 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.

Дарья Акимова