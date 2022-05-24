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Возможный перенос «Кырлая» на территорию возле «Парк Хауса» может привести к затоплению близлежащих домов

11:24, 24.05.2022 10
Возможный перенос «Кырлая» на территорию возле «Парк Хауса» может привести к затоплению близлежащих домов
Фото: pxhere.com

Возможное размещение казанского парка аттракционов «Кырлай» на участках возле торгового центра «Парк Хаус» может привести к затоплению близлежащих домов. Об этом «Реальному времени» рассказала завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова.

5 апреля министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что одним из мест, где может быть построен новый парк аттракционов, стала территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. Уже 18 мая мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что наиболее вероятное место для строительства — это угол возле торгового центра рядом с парком Победы. По его словам, под эти цели там можно выделить до 14 га земли.

Участок за «Парк Хаусом», как и участок возле Парка Победы являются водными объектами, которые признаны особо охраняемой природной территорией с собственной уникальной флорой и фауной. По словам Мингазовой, верхняя часть состоит из 25 озер с водно-болотными угодьями, а нижняя — это территория озера Восточное.

— Обе территории представляют собой ценность. Во-первых, с точки зрения биологического разнообразия и ландшафта, и как территория, выполняющая дренирующую функцию для района, чтобы дома не затопляло, в общем-то сюда вода выходит, — пояснила эколог.

Фото: Максим Платонов

Она рассказала, что все эти озера имеют двойное происхождение: «с одной стороны, это естественные пойменные озера, а с другой — там есть и то, что было углублено котлованами торфразработок».

— Здесь было знаменитое физическое болото, которому там многие тысячи лет. И вот здесь были знаменитые торфразработки 20-х годов 19-го века, когда торф спасал город. Горзеленхоз потом в этом же месте брал торф для своих задач озеленения города, — рассказала она.

По ее словам, вся сеть озер выполняет дренажную функцию для Ново-Савиновского района. Строительство «Парк Хауса», как и расширение мемориальной части Парка Победы уже сильно сократили эту территорию. Даже несмотря на то, что через ее центр проходят ливневые канализации.

— Если засыпать эти озера, то, соответственно, вода пойдет в подвалы домов, где она уже, собственно, и имеется. Допустим, колесо обозрения. Оно тяжелое, весит много. Это как строительство дома на этой территории. Может не одного. Последствия здесь будут неблагоприятные, естественно. Туда попадают даже хозяйственно-фикальные канализации. То есть там еще имеется источник антропогенного воздействия, очень нехороший, который перерезает озера по центру. Территория сложная, с другой стороны, ценная и проблемная для застройки, — заключила эксперт.

Фото: скриншот с карты

Ранее экологи республики высказались о недопустимости строительства парка аттракционов на этих территориях. Они рассказали, что озера содержат множество краснокнижных видов животных и растений.

— Здесь массово гнездятся, а не просто обитают кряквы, чирки, хохлатая чернеть, встречающаяся довольно редко. Здесь есть места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу, — краснобрюхой жерлянки, сов, камышницы. Кроме того, на этой территории массово поют соловьи — здесь буквально соловьиный рай. В Москве места обитания соловьев берут под охрану. А у нас, когда в мае идешь по этой территории, отовсюду слышны соловьиные трели, — сообщила Нафиса Мингазова.

О важности сохранения «единственного парка» на территории Ново-Савиновского района — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 11:37
    Экологи вам нигде не угодишь хоть где можно вообще
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    Анонимно 12:09
    против засыпки Казанки при этом ничего не имеют
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    Анонимно 12:12
    вы просто необразованы.
    Затопит дома....вот почему кучка неграмотных решает?а?!
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    Анонимно 12:14
    затопит обязательно. казанку наполовину засыпали ...вот уровень воды и поднялся а здесь засыпят болото ..вода грунтовая подымется.
    на месте акбарс арены надо футбол умер...вот снести ненужный никому стадион
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  • Анонимно 11:49
    Парк надо строить на месте ипподрома, метро там скоро будет, очень хорошее место
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  • Анонимно 12:16
    любимое занятие создавать себе проблемы. верните на место.
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  • Анонимно 12:16
    Парки надо строить небольшие, но в большом количестве по всему городу. Район Парк Хауса уже имеет прекрасное место отдыха, надо обратить взор на другие микрорайоны
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  • Анонимно 12:17
    Около Мегги строите, там территория большая , там метро строиться, зачем природу губить то. Около Чаши строить надо, ничего идти на поводу пару десяток нытиков не довольных. Около Чаши как раз супер место для аттракционов
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  • Анонимно 12:35
    ! Где же разместить аттракционы парка «Кырлай»? Г. Тукай отметил: «Коль заводят о Казани на любом наречье речь, /Не забудут о Кабане - им никак не пренебречь!». По правобережью Кабана сделали хороший надводный пешеходный настил, а парк в проекте 57 лет! Будет ли этот парк, им. Хади Такташа, с аттракционами? Там, после долгого сноса ветхости, площадь - 10 га (1000х100 м), с вычетом застройки - 7 га. А у парка «Кырлай» былая площадь в ограде – 3,7 га, плюс участок дрены - 2 га, т. е. меньше. Новый парк с аттракционами будет ли рентабельным круглогодично, если он у жилого массива и на туристском маршруте от Юбилейной мечети до сквера им. М. Вахитова с театром им. Г. Камала (6,8 га) и Зооботансада (8 + 4 га), Центра гребли и Казанской ярмарки? И, возможно ли разместить аттракционы в парке «Молодоженов» (6.8 га)? Для сравнения парки: «Черное озеро» - 5 га; ЦПКО - 8 га; «Тысячелетия Казани» - 5 га; «Сосновая роща» - 8 га;
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  • Анонимно 12:41
    самое смешное и с мечетью не выйдет. там невозможно строить.
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