Возможный перенос «Кырлая» на территорию возле «Парк Хауса» может привести к затоплению близлежащих домов

Возможное размещение казанского парка аттракционов «Кырлай» на участках возле торгового центра «Парк Хаус» может привести к затоплению близлежащих домов. Об этом «Реальному времени» рассказала завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова.

5 апреля министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что одним из мест, где может быть построен новый парк аттракционов, стала территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. Уже 18 мая мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что наиболее вероятное место для строительства — это угол возле торгового центра рядом с парком Победы. По его словам, под эти цели там можно выделить до 14 га земли.

Участок за «Парк Хаусом», как и участок возле Парка Победы являются водными объектами, которые признаны особо охраняемой природной территорией с собственной уникальной флорой и фауной. По словам Мингазовой, верхняя часть состоит из 25 озер с водно-болотными угодьями, а нижняя — это территория озера Восточное.

— Обе территории представляют собой ценность. Во-первых, с точки зрения биологического разнообразия и ландшафта, и как территория, выполняющая дренирующую функцию для района, чтобы дома не затопляло, в общем-то сюда вода выходит, — пояснила эколог.

Фото: Максим Платонов

Она рассказала, что все эти озера имеют двойное происхождение: «с одной стороны, это естественные пойменные озера, а с другой — там есть и то, что было углублено котлованами торфразработок».

— Здесь было знаменитое физическое болото, которому там многие тысячи лет. И вот здесь были знаменитые торфразработки 20-х годов 19-го века, когда торф спасал город. Горзеленхоз потом в этом же месте брал торф для своих задач озеленения города, — рассказала она.

По ее словам, вся сеть озер выполняет дренажную функцию для Ново-Савиновского района. Строительство «Парк Хауса», как и расширение мемориальной части Парка Победы уже сильно сократили эту территорию. Даже несмотря на то, что через ее центр проходят ливневые канализации.

— Если засыпать эти озера, то, соответственно, вода пойдет в подвалы домов, где она уже, собственно, и имеется. Допустим, колесо обозрения. Оно тяжелое, весит много. Это как строительство дома на этой территории. Может не одного. Последствия здесь будут неблагоприятные, естественно. Туда попадают даже хозяйственно-фикальные канализации. То есть там еще имеется источник антропогенного воздействия, очень нехороший, который перерезает озера по центру. Территория сложная, с другой стороны, ценная и проблемная для застройки, — заключила эксперт.

Фото: скриншот с карты

Ранее экологи республики высказались о недопустимости строительства парка аттракционов на этих территориях. Они рассказали, что озера содержат множество краснокнижных видов животных и растений.

— Здесь массово гнездятся, а не просто обитают кряквы, чирки, хохлатая чернеть, встречающаяся довольно редко. Здесь есть места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу, — краснобрюхой жерлянки, сов, камышницы. Кроме того, на этой территории массово поют соловьи — здесь буквально соловьиный рай. В Москве места обитания соловьев берут под охрану. А у нас, когда в мае идешь по этой территории, отовсюду слышны соловьиные трели, — сообщила Нафиса Мингазова.



О важности сохранения «единственного парка» на территории Ново-Савиновского района — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин