Послушать Казань: лаборатория qaynar совместно с нейросетью написала музыку города

Фото: Максим Платонов

Казанская лаборатория qaynar написала музыку города совместно с нейросетью разработчика решений для бизнеса на основе больших данных Platforma.



Нейросеть писала музыку по фотографии его линии горизонта и другим геоданным, например, плотности застройки и посещаемости регионов. Затем к процессу подключались музыканты — они адаптировали трек для прослушивания.

Так, казанский исполнитель Радиф Кашапов и его лаборатория qaynar сделали на основе музыки нейросети собственный трек. Нейросети удалось задействовать все градостроительные ансамбли и особенности ландшафта столицы Татарстана, а музыканты добавили живые инструменты, чтобы подчеркнуть его визуальную красоту.

Лаборатория qaynar работала над мелодией в MIDI-формате. Ноты композиции изначально были выстроены на основе статистических данных, рассказал «Реальному времени» Радиф Кашапов:

— <…> у нас были кое-какие звуки, а также версия, исполненная с участием духовых и барабанов. Но поскольку мы группа электронно-этническая, мы поступили иначе. Сергей Костюжов, который у нас отвечает за проигрывание электронной основы, вытащил из вот этого файла несколько партий, я перекроил это на свой манер и добавил барабаны, а также, конечно же, саз. Наш басист Александр Аблаев дополнил это низкими звуками для грува. Наконец, наша клавишница Байару Такшина, которая на тот момент находилась в Гамбурге, во-первых, отвечает за звуки очень древнего синтезатора EMS (на нем Pink Floyd играли в 70-х), а также она привлекла своих товарищей — Фарадж Акбарова на кларнете и Стефаноса Арзуманидиса на скрипке.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22459936/track/104402712'>Казан офыклары</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9798067'>qaynar</a> на Яндекс.Музыке

Маргарита Головатенко