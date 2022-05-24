Импортные комплектующие для машиностроения Татарстана поставляют через третьи страны
Машиностроительные компании Татарстана закупают импортные комплектующие через третьи страны. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.
По его словам, в России на законодательном уровне разрешен параллельный импорт. Суть заключается в том, что завозится оборудование не напрямую в Россию, а через другие страны. Вместе с этим идет переориентация внутреннего рынка на Беларусь, Китай, Индию и Турцию.
— Многие производители сами ищут выходы, как обойти санкции и поставить продукцию в Россию, потому что все нацелены не на политику. Им также надо платить зарплату, платить налоги, они все хотят заработать, поэтому движение встречное. <...> Тяжелее разговаривать с теми компаниями, у которых доли поставки в Россию были незаметны, — рассказал Майоров.
Зарубежные компании, отмечает он, тоже в большинстве случаев соглашаются вести бизнес с Россией в обход санкций. В большей степени это касается тех предприятий, у которых заметный процент экспорта приходился на Россию. Однако есть и те, кто полностью отказывается возобновлять контакты, хотя таких мало.
Вместе с этим и российские экспортеры не прекратили поставки за рубеж. Такие компании начали открывать свои представительства в других странах, чтобы вести торговлю оттуда.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым