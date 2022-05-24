Импортные комплектующие для машиностроения Татарстана поставляют через третьи страны

Фото: Сергей Афанасьев

Машиностроительные компании Татарстана закупают импортные комплектующие через третьи страны. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.

По его словам, в России на законодательном уровне разрешен параллельный импорт. Суть заключается в том, что завозится оборудование не напрямую в Россию, а через другие страны. Вместе с этим идет переориентация внутреннего рынка на Беларусь, Китай, Индию и Турцию.

— Многие производители сами ищут выходы, как обойти санкции и поставить продукцию в Россию, потому что все нацелены не на политику. Им также надо платить зарплату, платить налоги, они все хотят заработать, поэтому движение встречное. <...> Тяжелее разговаривать с теми компаниями, у которых доли поставки в Россию были незаметны, — рассказал Майоров.

Фото: Сергей Афанасьев

Зарубежные компании, отмечает он, тоже в большинстве случаев соглашаются вести бизнес с Россией в обход санкций. В большей степени это касается тех предприятий, у которых заметный процент экспорта приходился на Россию. Однако есть и те, кто полностью отказывается возобновлять контакты, хотя таких мало.

Вместе с этим и российские экспортеры не прекратили поставки за рубеж. Такие компании начали открывать свои представительства в других странах, чтобы вести торговлю оттуда.

Артем Гафаров