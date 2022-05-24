Казанские перевозчики все еще не получили компенсацию из-за введения QR-кодов за январь и февраль

Перевозчики Казани не получили компенсацию из-за введения QR-кодов в общественном транспорте за январь и февраль этого года. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, в эти месяцы в транспорте продолжали действовать QR-коды, введенные из-за пандемии коронавируса, и перевозчики исполняли постановление правительства Татарстана №1100. Отмечается, что пассажиропоток в январе и феврале не восстановился.

Темляков добавил, что перевозчики направили запрос в Минтранс республики и получили ответ, что средств по компенсации убытков по информации Минфина Татарстана нет. Затем они направили коллективное обращение президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой помочь.

Кроме того, по информации Ассоциации АТП, автотранспортные предприятия, занимающиеся перевозками пассажиров из Казани в районы республики, помощь за ноябрь и декабрь из-за введения QR-кодов не получили. В Минтрансе Татарстана сообщили, что средства на компенсацию для них, в республиканском бюджете не предусмотрены. 23 мая три перевозчика направили коллективное обращение к Минниханову и попросили исправить пробел в законодательстве.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце марта сообщалось, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров. Выплаты произведены за ноябрь и декабрь. Отмечалось, что вопрос по компенсации убытков за остальные месяцы прорабатывал Минтранс Татарстана.

Дарья Акимова