Глава Минздрава Татарстана не стал делать прогнозов по ситуации с оспой обезьян

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня на брифинге, посвященном модернизации первичного медицинского звена, оценил ситуацию, связанную с новой вирусной инфекцией — оспой обезьян:

— Я не Вольф Мессинг, не могу прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Но ситуация немного тревожная — данный вирус обнаружен в европейских странах, динамика увеличивается. Мы работаем совместно с Роспотребнадзором для недопущения ввоза в РФ, работают специалисты.

Он отметил, что смертность от обезьяньей оспы составляет от 1 до 11%, что, по мнению Садыкова, «тоже высокая степень». Он сообщил, что специалистам инфекционной службы дано поручение разработать проекты и программы по недопущению, а при появлении случаев заражения — лечению данного заболевания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр напомнил, что в конце 50-х годов XX века была проведена окончательная вакцинация во всем мире от натуральной оспы, и после этого человечество практически от нее не вакцинировалось: «Есть мнение ряда специалистов, что данная вакцина предохраняет от заражения и развития заболевания. Но давайте подождем решения наших специалистов и решения ВОЗ».

Также Садыков подверг сомнению вопрос об искусственно созданной оспе обезьян, он считает, что, «пока нет конкретных данных, неправильно будет дискутировать по этому вопросу».

Что касается ситуации еще с одной вирусной инфекцией — COVID-19, то на территории России и в РТ она стабильная, отметил Марат Садыков, что позволило развернуть коечный фонд в сторону оказания планового лечения.

На минувших выходных Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 случаях заболевания оспой обезьян. Информация о случаях заболевания поступила из 12 стран, которые не являются эндемичными. Связь между заражением и поездкой заболевшего в регион, где инфекция рассматривается как эндемическая болезнь, на данный момент не установлена.



В Бельгии, где зарегистрировали 4 случая заболевания, ввели 21-дневный карантин для заболевших. Контактировавшим не обязательно уходить на изоляцию.



Ангелина Панченко