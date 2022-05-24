В Татарстане создали межведомственную рабочую группу для реализации проекта «Карта Тукая»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане создана межведомственная рабочая группа для реализации проекта «Карта Тукая». Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкультуры республики.

Карта будет выдаваться подросткам с 10 до 13 лет включительно, проживающим на территории Татарстана. Действие «Пушкинской карты» распространяется на молодых людей с 14 до 22 лет.

Сейчас обсуждаются механизмы реализации, сформировано несколько вариантов, добавили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Создать в республике аналог «Пушкинской карты» — «Карту Тукая» предложила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Тогда предлагалось сделать ее для подростков с 10 до 14 лет. Планируется, что «Карта Тукая» также будет предназначена для посещений театров и музеев.

Эту идею одобрила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании республиканского Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.



Татьяна Леухина