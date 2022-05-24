В Елабуге подросток на байке разбился насмерть, столкнувшись с автобусом

Фото: прокуратура Татарстана

В Елабуге несовершеннолетний на питбайке разбился насмерть при столкновении с автобусом, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ДТП произошло сегодня около 15.00 у дома на пересечении улиц Отрадной и Тихой. В соцсетях сообщили, что очевидцы пытались помочь подростку, но безуспешно — он скончался до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована доследственная проверка. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Фото: прокуратура Татарстана

На прошлой неделе в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с вахтовым автобусом на трассе Азнакаево — Бугульма 18 мая, в котором его пассажир погиб на месте. Водитель вахтового микроавтобуса Fiat превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик КАМАЗ.

Маргарита Головатенко