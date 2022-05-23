Татарстан вошел в лидеры по количеству зарегистрированных объектов недвижимости по «гаражной амнистии»

Татарстан вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных гаражей по «гаражной амнистии» — в республике с начала ее действия за семь месяцев оформили 1 084 таких объекта недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.



Татарстан по этому показателю уступил лишь Омской области — там оформили 3 041 гараж. Следом за республикой в лидерах значатся Свердловская область (737), Тверская область (462) и Приморский край (427).

В целом в России по упрощенной схеме оформили почти 30 тысяч объектов недвижимости — 12,7 тысячи гаражей и 16,1 тысячи земельных участков. Наибольшее число земельных участков за семь месяцев оформили в Пермском крае (897 участков), Бурятии (823), Мордовии (806), Омской области (736) и Красноярском крае (685).

В Росреестре ожидают, что граждане продолжат активно использовать механизм «гаражной амнистии».

В феврале сообщалось, что в Татарстане с начала действия гаражной амнистии зарегистрировали порядка 800 объектов недвижимости. По этому показателю республика также находилась в числе лидеров среди других регионов.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года.

В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки. Заявления принимаются в исполкомах по месту нахождения объекта недвижимости. Так, в Казани — это районные администрации. В районах Татарстана, как правило, жителям необходимо обратиться в Палаты земельных и имущественных отношений.

Маргарита Головатенко