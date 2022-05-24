На физическую охрану образовательных учреждений в 2022 году из бюджета Татарстана выделено 1,24 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На 2022 год из бюджета Татарстана выделено 1,24 млн рублей на физическую охрану образовательных учреждений с численностью обучающихся свыше 100 человек силами частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

На начало учебного года в республике функционирует 3 435 образовательных организаций, имеющих на своем балансе 3 595 объектов.

Отмечается, что все здания оборудованы тревожной кнопкой для передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру.

76% зданий оборудованы системой видеонаблюдения.

60% зданий оснащены системами контроля и управления доступом.

Кроме того, все учреждения оснащены:

внешним освещением, из них 98% отвечают всем требованиям надзорных органов (на остальных требуются дополнительные точки освещения);

ограждением территории, 98% отвечают всем требованиям (на остальных требуются частичная замена или ремонт части ограждения территории).

Фото: Максим Платонов

5 мая стало известно, что в текущем году в 154 школах и 304 детских садах Казани появится специальная охранная сигнализация. Также в столице Татарстана намерены установить и отремонтировать ограждения, калитки и ворота на 376 объектах. А в 103 школах и 319 детсадах появится оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС.

21 марта мэрия города сообщила, что из бюджета республики выделят 1,1 млрд рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани.



На въезде на территорию 22 школ установят КПП. В 186 школах, 7 детсадах и 13 учреждениях дополнительного образования установят и отремонтируют ограждение территории. В 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой. Вблизи еще 25 школ и четырех детсадов появятся средства ограничения скорости.



Фото: Максим Платонов

9 марта заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин рассказал, что учреждения образования Татарстана имеют много недостатков в части оснащенности системами антитеррористической защищенности.

По его словам, в ряде учреждений нет системы тревожной сигнализации или системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными средствами экстренного оповещения работников и обучающихся. Также отсутствуют системы наружного освещения, видеонаблюдения или охранной сигнализации. В отдельных детсадах и школах нет постов охраны на основных входах в здания, турникетов, ворот при въезде на объект. Одна из главных причин — нехватка финансирования, подчеркнул Хайруллин.



Максим Кокунин