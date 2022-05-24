С 1 июня возобновляются регулярные авиарейсы между Казанью и Ашхабадом

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 июня авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярные рейсы в Казань. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из Ашхабада в столицу Татарстана пассажирские самолеты будут отправляться каждую среду в 14.55 по местному времени (12.55 мск). Цена билета составит 8 020 манатов или $2,3 тысячи. Оплата принимается в национальной валюте.

Отмечается, что иностранцам при вылете в Казань нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до отправления рейса. Туркменистан приостановил регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Однако, согласно официальной информации, в стране случаи заболевания им не зарегистрированы.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 июня «Аэрофлот» запустит новые ежедневные регулярные рейсы по маршруту Казань — Сочи. Самолеты будут вылетать из Сочи в 11.00, из столицы Татарстана — в 15.35. Длительность перелета составит 3,5 часа.



Дарья Акимова