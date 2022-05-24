РПЛ сохраняет свой формат в сезоне-2022/23 — «Рубин» вылетает в ФНЛ

В следующем сезоне РПЛ сохранит действующий формат проведения чемпионата. Соответствующее решение принял исполком Российского футбольного союза.

— Предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов Тинькофф-РПЛ, — говорится на сайте РФС.

Такое решение исполкома РФС означает, что казанский футбольный клуб «Рубин» после ряда поражений вылетает в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Свой последний матч «Рубин» провел в Казани против «Уфы». Казанский клуб тогда проиграл со счетом 1:2.

Фото: rubin-kazan.ru

По итогам матча «Уфа» набирает 30 очков и поднимается на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опускается на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

Накануне генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что главный тренер клуба Леонид Слуцкий не намерен покидать команду после вылета из лиги.

— Слуцкий готов к ФНЛ. Мы до ночи вчера обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Надеемся, что еще останемся в РПЛ, но если опустимся, то он все равно уже активно принимает участие в формировании команды, — сказал Сайманов.



Артем Гафаров