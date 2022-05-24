В Казани общегородской выпускной вечер состоится 29 июня

В Казани общегородской выпускной вечер состоится 29 июня. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Дата и место проведения общегородского последнего звонка в Казани согласовываются, рассказали изданию в пресс-службе управления образования города. Учебным заведениям столицы Татарстана рекомендовали провести последний звонок 24 мая.

Поскольку государственная итоговая аттестация (ГИА) уже началась, выпускники пишут первые экзамены, ряд школ организуют последние звонки после рекомендованной даты. Переносов не планируется, мероприятия проходят в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобрнауки Татарстана добавили, что последний звонок проходит сегодня у всех выпускников, а завтра праздник состоится для девятиклассников, которые сдают во вторник ОГЭ по математике.

В 2019 году в Казани вместо городского праздника по случаю последнего звонка 26 июня провели большой выпускной вечер. Решение приняли для того, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами.



В пандемийный 2020 год для школьников столицы Татарстана последний звонок прозвенел 30 мая в онлайн-формате. Тогда сообщалось, что для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

В прошлом году общегородской последний звонок не проводился, однако празднования в школах не отменялись, из-за трагедии в гимназии № 175. 29 июня на территории стадиона «Ак Барс Арена» прошел общегородской школьный выпускной.

Татьяна Леухина