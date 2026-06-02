Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе на фоне эскалации конфликта

Российская сторона заявляет, что основой новой архитектуры безопасности в регионе должен стать учет интересов всех государств залива

Россия обновила Концепцию безопасности в зоне Персидского залива на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что документ дополнен новыми актуальными положениями с учетом текущей геополитической обстановки.

В Москве считают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной из-за конфликта вокруг Ирана и требует активизации коллективной политико-дипломатической работы для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Российская сторона заявляет, что основой новой архитектуры безопасности в регионе должны стать учет интересов всех государств Персидского залива, развитие механизмов коллективной безопасности и создание условий для устойчивого сотрудничества.

Обновленная концепция заменяет предыдущую версию, которая была издана в 2021 году.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил на своей странице в Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на информацию иранского агентства Tasnim о приостановке непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. По данным источника агентства, причиной такого решения стало нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане. Кроме того, Иран рассматривает возможность полной блокады Ормузского пролива и дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Позднее Трамп в своей социальной сети заявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах».



Наталья Жирнова