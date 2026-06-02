От Балтики до Черного моря: в НАТО задумались о большой переброске сил на восточный фланг

Глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне раскрыл планы по дальнейшим действиям НАТО

НАТО думает над дальнейшим увеличением силового присутствия на восточном фланге. Об этом заявил глава военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, военное присутствие НАТО должно быть связано с территориями от Балтики до Черного моря.

— Мы это сделаем. Мы это организуем и скоординируем под надежным руководством. Таким образом, все будет связано от Балтики до Черного моря, — передает РИА «Новости» слова Джузеппе Каво Драгоне со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что итальянские вооруженные силы планируют увеличить количество собственных военных в Румынии. В страну будут направлены около 100 военнослужащих и несколько истребителей.



Зульфат Шафигуллин