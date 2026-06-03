В Татарстане за год стало больше лосей, оленей и косуль

На рост численности животных влияют охранные и биотехнические мероприятия

Фото: Арсений Фавстрицкий

За год количество пятнистых оленей в Татарстане увеличилось на 39,4%, косуль сибирских — на 7,9%, сурков-байбаков — на 6,5%, благородных оленей — на 6,3%, лосей — на 2,6%. Такие данные следуют из доклада госкомитета республики по биоресурсам.

— На рост численности животных влияют охранные и биотехнические мероприятия. Так, в целях создания для животных благоприятных условий существования сотрудниками Комитета и охотпользователями осуществляется строительство биотехнических сооружений и производится круглогодичная подкормка диких животных. В 2025 году всего обустроено и восстановлено более 3 тыс. биотехнических сооружений, в том числе боле 800 солонцов для косуль, лосей и зайцев, более 300 комбинированных кормушек для животных, более 1,5 тыс. пархалищ и галичников для птиц, более 600 искусственных гнезд для птиц. Всего же в республике функционирует более 16 тыс. биотехнических сооружений, — говорится документе.

Отмечается, что в общей сложности в 2025 году в угодьях заготовили и выложили более 1,5 тыс. тонн кормов — преимущественно зерновые культуры, соль, сено, веточные и плодоовощные корма.

В целом охотничьи угодья Татарстана занимают 6,3 тыс. гектаров. Из них 4,4 тыс. га закреплено за 74 охотпользователями, которым переданы 104 охотничьих хозяйства. Учетами охвачены все 82 вида охотничьих ресурсов республики.

Ранее сообщалось, что в казанский зоопарк привезут двух слонят, подаренных президентом Лаоса.

Никита Егоров