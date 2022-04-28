В Татарстане в субботу пройдет мокрый снег, май начнется с небольших дождей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в конце апреля и начале мая сохранится дождливая погода. По прогнозу Гидрометцентра республике, в субботу, 30 апреля, пройдет мокрый снег.

В пятницу, 29 апреля, в Татарстане дождей не ожидается. По прогнозу синоптиков, ночью и утром местами возможен туман. Ночью температуры опустятся до +2..-3 градусов, а в низких местах при прояснениях до -6. Днем потеплеет до +7..+12°С.

В субботу, 30 апреля, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом, предупредили синоптики. Ночью ожидается от 0 до +4 градусов, а на востоке может похолодать до -5°С. Днем потеплеет до +10..+15 градусов.

В воскресенье, 1 мая, существенных осадков в Татарстане не прогнозируется. Ночные температуры ожидаются в пределах -3...+2 градусов, дневные — от +7 до +12 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике пройдут небольшие дожди. Ночью прогнозируется от +3 до -2 градусов. Днем в понедельник, 2 мая, ожидается от 8-13 градусов тепла, во вторник, 3 мая, потеплеет до +11..+16°С.

Фото: Дмитрий Резнов

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что в среду, 28 апреля, в республике установилась очень теплая погода — днем воздух прогрелся до +19..+24°С. Ночью зафиксировано от +5 до +10°С, а на востоке республике до +14°С. Вместе с этим наблюдались грозовые дожди, в отдельных районах сильные, местами сильный ветер порывами до 22 м/с, а локально град.

Сегодня днем дожди прекратились, но пришло похолодание. Днем воздух прогрелся лишь до +6..+11°С, а на крайнем востоке и юге Татарстана зарегистрировали до +14 градусов.



Отметим, что в в Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май. Температурный фон ожидается выше нормы примерно на 60-65% территории страны, в том числе и в Поволжье.

Татьяна Демина