В Казани пройдут общественные обсуждения по реконструкции Горьковского шоссе

Фото: Миндортранс Татарстана

В Казани пройдут общественные обсуждения по программе реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе города. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Обсуждения начинаются сегодня, 28 апреля, и продлятся до 19 мая. Они касаются реконструкции Горьковского шоссе на участке от ул. Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 «Волга».



Согласно планам, Горьковское шоссе расширят до шести полос, а также оборудуют надземными переходами и разворотными петлями. Так, с дороги хотят убрать все светофоры, чтобы не ограничивать движение автомобилей.

Маршрут для объезда автомобилей. Фото: kzn.ru

Сейчас уже ведутся подготовительные работы и прокладывание коммуникаций. В частности, до июня 2023 года частично ограничили движение по транспортному кольцу в сторону ул. Восстания.

Вместе с этим муниципальные власти собираются построить четырехполосный дублер Горьковского шоссе. Для прокладывания дороги от ул. Несмелова до трассы М-7 через ЖК «Серебряный бор» исполком изымает 11 земельных участков.

Артем Гафаров