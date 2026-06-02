Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли за год более 16 млн россиян

Данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 16 млн россиян. Данные озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Чаще всего диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья проходили женщины в возрасте 18—49 лет — около 8,9 млн человек, мужчин — более 7,2 млн человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом по словам Мурашко, представленными РИА «Новости», с начала 2026 года показатель младенческой смертности составил 3,4 промилле. За весь 2025 год данные в этой области здравоохранения были зафиксированы в значении 3,6 промилле.

Ранее «Реальное время» писало, что младенческая смертность в Казани за три года снизилась на 24%.

Зульфат Шафигуллин